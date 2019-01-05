Kosovalı parlamenterler Erdek'te

Kosovalı parlamenterler Türkiye ziyareti kapsamında Erdek'e geldiler. Kosova Parlamenter Grubu Başkanı Müferra Şinik, ziyaret ettiği Erdek'te Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı ile bir araya geldi.

Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı ile bir araya gelen Kosova Parlamenter Grubu Başkanı Müferra Şinik, konuşmasına kendilerini kabul eden ETO Başkanı Özlem Sarı'ya teşekkür ederek başladı. Kosova'nın haritada nokta kadar büyüklükte ancak önemli stratejik bir bölge olduğuna dikkat çeken Şinik, "Kosova'da yaşıyoruz ve Türkiye'nin desteğini her zaman görüyor, bu dostluğun artarak devam etmesini diliyoruz. En başta Türkiye ile aile bağımız kan bağımız var. Onun için bu bağlar içerisinde ekonomik, ticari ilişkilerimizi devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'den Kosova'ya önemli yatırımlar yapılmakta olup bu yatımların bundan sonrada artarak devam edeceğini umut ediyoruz. Bizim gözümüz Türkiye'nin ekonomisinde. Türkiye'nin bugünlerde içinde bulunduğu ekonomik zorluğu etkilenmeden atlatacağına inancımız tam. Başkanımız ve diğer arkadaşlarımızın sayesinde Kosova'da daha büyük yatırımlar bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Sarı'da, Kosova'lı konuklarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirip şöyle konuştu: "Kosova Parlamenter Grubu Başkanı Müferra Şinik'in ziyareti nedeniyle çok mutlu oldum. Tüm duygu ve düşüncelerimiz karşılıklı. Türkler bir bütündür ve Kosova'da yaşayan tüm vatandaşlarımızla kalbimiz bir atıyor. Erdek'te de çok sayıda Kosovalı aile var. Kosova ile ticari ilişkimizin gelişmesi açısından birçok girişimde bulunabiliriz. Bununla ilgili Balıkesir Bölge Başkanlarımız ile Kosova'ya bir gezi düzenlemeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.