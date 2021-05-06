Kötü koku vahşeti ortaya çıkarttı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir apartmandan yayılan kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı. Polis kötü kokuların geldiği dairede öldürülmüş erkek cesedi buldu.

Olay, Hacıilbey Mahallesi Tekne Alan Sokak'ta bulunan Nuhoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar apartmandan gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun geldiği daireye girdi. Polis ekipleri evde öldürülmüş halde erkek cesedi ile karşılaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri evde yaptığı incelemede şahsın yaklaşık 1 hafta önce bıçakla öldürüldüğünü ve ölen kişinin kimliğinin ise 54 yaşındaki Mustafa Duran'a ait olduğunu tespit etti. Duran'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahsın sorgusu sürüyor.