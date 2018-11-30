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Köy çocukları ilk defa havuzda yüzdü

Karesi ilçesinin kırsal mahallerinde eğitim gören öğrenciler yüzme kursu için şehir merkezine getiriliyor.

Kırsal mahallelerden gelen öğrenciler ilk kez yüzme havuzu görmenin mutluluğunu yaşadılar.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında kırsal mahalle okullarından öğrencilerimizin katılımı ile yüzme kursları sürüyor. Karesi Belediyesi ve Karesi İlçe Müdürlüğü koordinesinde okullarından servisler ile alınan öğrenciler yüzme kursuna götürülüyor. Yüzme çalışmaları Alparslan Türkeş Karesi Spor Havuzu'nda yapılıyor. Şamlı ve Üçpınar Okullarından servisler ile alınan öğrencilerin katıldığı yüzme kursları devam ediyor.

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