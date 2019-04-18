Köy okulu Robotik yarışmasında dereceye girdi

Bursa'da yapılan Robotik Kodlama Turnuvasında 11 madalya ve 1 plaket alan Yakupköy Ortaokulu Robotik kodlama ekibi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ı ziyaret ettiler.

Okul Müdürü İhsan Erkek ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Akdeniz nezaretinde Müdür Yıldız'ı ziyaret eden Karesi Yakupköy Ortaokulu Robotik Kodlama Takımı: “Uçan Yakup” öğrencileri, 11 madalya ve bir plaket ile döndükleri FIRST LEGO League (FLL) turnuvası hakkında bilgi verdiler. Türkiye'den 500'ü aşkın okul ve kurumun katıldığı FIRST LEGO League (FLL) turnuvasının Bursa ayağı Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde gerçekleştirildi. 57 özel okul ve kolejin katıldığı turnuvaya katılan 2 devlet okulundan biri olan Yakupköy Ortaokulu, 57 okul arasında 15. olarak Balıkesir'e 11 madalya ve bir plaket ile döndü. Altıeylül Yakupköy Ortaokulu Bilişim Teknoloji Öğretmeni Selçuk Akdeniz'de “En İyi Koç” ödülüne layık görülerek, “Aslan Koç Plaket” ile ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Yakupköy Ortaokulu Robotik Kodlama Takımı: “Uçan Yakup” öğrencilerimizin, FLL turnuvasından Balıkesir'e 11 madalya ve bir plaket ile dönmesi ve bir köy okulunun onca özel okul arasında elde etmiş olduğu böylesi bir başarı gerçekten kayda değerdir. Bize yaşatmış olduğunuz gurur için teşekkür ediyorum” dedi. Ziyaret; İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın Yakupköy Robotik Kodlama Takımı: “Uçan Yakup” öğrencilerine hediye takdimi ile sona erdi.