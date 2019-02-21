Köy okulu TANAP desteği ile yenilendi

TANAP projesi ile okula temiz su ve çatı izolasyonu yapıldı.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru hattı (TANAP) sosyal ve çevresel yatırım programı çerçevesinde projesi onaylanan Manyas'ın kırsal Akçaova Ortaokulu projelerini ilçe protokolü ve konuklarla paylaştılar. Akçaova Ortaokulu Müdürü Erol Kuş, “Öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için hazırladıkları ve TANAP tarafından onaylanan projenin maliyetinin 188 bin 700 lira olduğunu, bu bedelin yüzde 95'i olan 179 bin 265 liranın TANAP tarafından hibe olarak karşılandığını,yüzde 5' lik kısım olan 9 bin 435 liranın ise okul-aile birliğince karşılandığını söyledi. Proje ile okulun dış cephe ısı yalıtımı, okul içinin seramik karo ile kaplandığını,çatı izolasyonu yapıldığını, öğrenci sıraları ile öğretmenler odasının yenilenmesi,öğrencilerin sağlıklı su içmeleri için su arıtma cihazı,tüm sınıflara perde alımının gerçekleştirildiğini" belirtti.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ise “Akçaova Ortaokulu ilçemizin güzide okullarımızdan biri, bu parayı değerlendirecek, teknolojiyi kullanacak, değiştirecek beyin gücümüz olmadıktan sonra,beşeri sermayemiz olmadıktan sonra dışa bağımlılığımız devam ediyor.Balıkesir ‘de Bengi projesi de var,ben bunu da Bengi projesi kapsamında değerlendiriyorum” şeklinde konuştu.

Proje tanıtımına İlçe Jandarma Komutanı Ütgm. Erdinç Boztepe, Emniyet Amiri Enes Dündar, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir, AK Parti ilçe Başkanı Yıldız Barçın, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldılar.