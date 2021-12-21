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Köyde bilim fuarı

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Havran ilçesi kırsal kesiminde bulunan Kobaklar köyündeTÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Havran ilçesi kırsal kesiminde bulunan Kobaklar köyünde


TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlenen törenle açıldı.


2020 yılında yapılması gereken ancak salgın hastalık nedeniyle tüm ülkede olduğu gibi ertelenerek


bu yıl gerçekleşen Bilim Fuarı, açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayıp projelerin sergilenmesi ile devam etti.


Kobaklar Ortaokulunda ikinci defa yapılan fuara, Havran Kaymakamı Enver Özderin,


İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Kılıç, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Sosyal


Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Kuru, Havran Mal Müdürü İrfan Tercan,


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yeşiltaş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler


katıldı. Bilim fuarında, 48 öğrenci 5 danışman öğretmen eşliğinde farklı dallarda toplam 20


ayrı projeyle sunumlarını gerçekleştirdi. Ziyaretçiler proje stantlarını tek tek gezerek


öğrencilerden projelerini dinledi.


Kobaklar Ortaokulu'nda Tübitak 4006 Bilim Fuarının hazırlanmasında emek veren


okul yöneticilerini, öğretmenleri ve öğrencileri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.


Kaymakam Özderin ve beraberindekiler Kobaklar Ortaokulu'nda Tübitak 4006 Bilim


Fuarı sonrasında anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldi, Okul Müdürü Hüseyin Özdemir'den


öğrencilerin ve sınıfın durumu hakkında bilgi alıp öğrencilerle sohbet edildi ve sağlıklı günler


dileyerek okuldan ayrıldı.

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