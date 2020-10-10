Köyde çocuklar curling oynadı

Balıkesir'de köy çocukları ülkemizde pek tanınmayan bir spor dalı olan floor curling ile tanıştı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında, floor curling branşının tanıtımı yapılarak, kurulan oyun alanında çocuklarla spor etkinliği gerçekleştirildi.

Her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve çocukların spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl kutlanılan Amatör Spor Haftası etkinliğinde çocuklar ilk defa tanıştıkları bu sporu yaptıklarında büyük heyecan yaşadı. Antrenörler floor curling sporunun kurallarını ve oynanış şekli anlatıldıktan sonra köy okulunun bahçesinde çocuklar yeni bir spor branşını tanıma heyecanının yanı sıra ilk kez karşılaştıkları bu oyunu oynamanın mutluluğunu yaşadı. Hazırlanan bu etkinlik ile çocukların hem eğlenmesi hem de spor branşlarına ilgilerinin artırılması hedeflendi.

'Sporun temel ilkesi amatör ruhtur' anlayışıyla yetenekli çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, il genelinde bir çok mahalle ve köylerde çeşitli projelerle çocuklarla buluşmayı ve farklı branşlardaki spor alanlarına çocukların katılımını arttırmayı planladıklarını söyledi. Buz satrancı olarak da bilinen floor curlingi herkesin kolaylıkla oynayabileceğini, herkese hitap eden bir strateji oyunu olarak son zamanlarda dikkat çektiğini dile getiren Arıcıoğlu, "Amacımız çocukları spora yönlendirmek ve spor sevgisini çocuklarımıza aşılamak, aynı zamanda çocuklarımızın hareketlenmesini sağlayarak bir nebze de olsun onların sağlıklı yetişmesine ön ayak olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.