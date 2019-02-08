Köylülerin taş ocağı isyanı: "Atalarımıza sahip çıktık, kendi toprağımıza sahip çıkamadık"

Balıkesir'de bir süre önce açılan taş ocağı bölgede yaşayan vatandaşları canından bezdirdi. Ormanda çok sayıda ağacı keserek tepki toplayan taş ocağı, son olarak vatandaşın tapulu arazisine girip 30 yıllık ağaçları kesince büyük tepki büyüdü. Topraklarına izinsiz girilen vatandaşlar, yaşadıkları yöreden Çanakkale'de 36 şehit verildiğini ve onların aziz hatıraları için köy meydanına anıt inşa ettirdiklerini hatırlatarak "Atalarımızın hatırasına sahip çıktık, ama kendi toprağımıza sahip çıkamadık" sözleri ile yetkililerden yardım istedi.

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Çarmık köyü sakinleri bölgede kısa süre önce kurulan taş ocağının uygulamalarını yargıya götürmeye hazırlanıyor. Çanakkale Savaşı'nda köylerinden 36 şehit veren Çarmıklılar, köy meydanına yaptırdıkları anıt önünden yetkililere seslendi. Yöre sakinlerinden Ali Kentel, "Yemen ve Çanakkale Savaşlarında şehit düşen atalarımızın köyü burası. 36 şehit olduğunu tespit ettik bugüne kadar, araştırmalar neticesinde bu sayı günden güne artıyor. Bizim sıkıntımız taş ocağı ile. Birileri geldi ve bir taş ocağı açtı. Tapulu tapusuz demeden ilgisi olmayan yerleri kesmeye başladı. En son benim yerime girdiler, bana soran olmadı. Biz, Çanakkale'de şehit düşen ecdadımıza sahip çıktık köyümüze anıt yaptık ama ağaçlarımıza arazimize sahip çıkamıyoruz maalesef. Ben bu yeri 30 yıldır ekip biçiyorum. Hayvanlarımın yiyeceğini buradan kaldırıyordum. Yetkililer de bunu görsün. Benim arazimin içinde ki, dışında bile olsa ben bu fidanları kesmeye kıyamadım. Bunlar, bizim haberimiz olmadan kesip atmışlar, kıymışlar. Sayın valim, ÇED raporu olmadan çalışma izinleri verilmiş. Ben 30 yıldır bu ağaçları kesmedim, kendim kömür satın aldım yaktım ama gene kesmedim. Bize de yazık" dedi.

"Şelale tarih oldu"

Çarmık sakinlerinden Halil Kırdar, ise taş ocağının çoraklaştırdığı arazi önünde yıllar önce çekildiği fotoğrafı gösterdi. Metrelerce uzunlukta olan şelalenin altında balık tutan Kırdar, taş ocağının araziyi dümdüz etmesine tepki gösterdi. Kırdar, "Geçmişte burası eski fotoğraftaki gibi şelaleydi. Eskiden burada şelale vardı, boyumla bir su vardı, balık tutardık oltayla. Şuan ki hali böyle. Temiz, rahattı. Mahvettiler" dedi.

Gelişigüzel kesilen ağaçlar için ve kendi arazilerine izinsiz girildiği için Balıkesir Valisi'nden yardım isteyen Çarmık sakinleri yaşanan olayın ardından jandarma karakoluna giderek suç duyurusunda bulundu.