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Kral Şakir Etkinliğine 10 Burda AVM'de rekor katılım

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Balıkesirlilere özel deneyimler yaşatan, Balıkesir’in alışveriş, buluşma, yaşam ve cazibe merkezi 10 Burda AVM, sevilen çizgi film dizisi ‘Kral Şakir’ etkinliği ile minik ziyaretçilerini buluşturdu.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Balıkesirlilere özel deneyimler yaşatan, Balıkesir'in alışveriş, buluşma, yaşam ve cazibe merkezi 10 Burda AVM, sevilen çizgi film dizisi ‘Kral Şakir' etkinliği ile minik ziyaretçilerini buluşturdu.


Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan, Kral Şakir ve Fil Necmi ile birlikte şarkıların söylenip oyunların oynandığı ‘Kral Şakir' etkinliğinde çocuklar, bir aslan ailesinin başından geçen komik ve neşeli hikayelerle keyifli anlar yaşadı. Çocuklara eğlenceli dünyanın kapılarını açan 10 Burda AVM, birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyaları ile ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.


Sevilen karakter Kral Şakir için vatandaşlar gösteriden saatler önce AVM'ye akın etti.

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