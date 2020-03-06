Kreş öğrencileri 229 kilo atık pil topladı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAB) iş birliğiyle başlatılan “Atık Pil Toplama Kampanyası” devam ediyor.

Edremit Belediyesi TAB iş birliğiyle her yıl düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası ile günlük hayatta sıklıkla kullanılan pillerin çöp olmadığını, onların doğa ve insan sağlığına zarar veren atık maddeler olduğu okullarda yapılan kampanyayla çocuklara öğretiliyor. Bununla birlikte düzenlenen kampanyayla atık pillerin doğaya veya çöpe atılmadan ayrı olarak biriktirilmesi ve küçük yaşta çocuklara çevre bilinci kazandırılması hedefleniyor. Edremit Belediyesi ve TAB bu yıl yaptığı çalışmalarla okullardan 229 kilo pil topladı. Toplanan piller Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edremit'te faaliyet gösteren tüm okullar, Atık pil toplama kampanyasına katılarak destek verebiliyorlar. Katılım sağlayan okulların biriktirdiği piller, Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okullardan teslim alınarak geri dönüşüme yollanıyor. En çok atık pil toplayan okula Edremit Belediyesi ve TAB hediye veriyor. Okullar arası yarışma aracılığıyla çevre temizliğiyle ilgili toplumsal farkındalık oluşturulması ve çocukların çevre temizliğine teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu yıl ilk olarak özel bir kreşten 229 kilo atık pil teslim alan Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, tüm okulları yarışmaya katılmaya davet etti.