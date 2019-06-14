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Küçük Alper karnesini babasından aldı

Burhaniye ilçesinde, öğrenciler karne sevinci yaşarken, Alper Tarık Bicik de karnesini babası Mehmet Bicik’in elinden aldı.

Burhaniye ilçesinde, öğrenciler karne sevinci yaşarken, Alper Tarık Bicik de karnesini babası Mehmet Bicik'in elinden aldı. Faruk Kızıklı İlkokulundaki törende karne dağıtan Kaymakam Hüseyin Öner, 4-B Sınıfı öğrencisi Alper Tarık Bicik'in karnesini babasına verdirdi.


Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü olan Bicik, törende oğluna karnesini verirken, mutluluk yaşadı. Alper'in okulunu başarı ile bitirdiğini anlatan Bicik, Kaymakam Öner'e de teşekkür etti. 10 yaşındaki Alper Tarık Bicik de, karnesini babasından almanın mutluluğunu yaşadı.

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