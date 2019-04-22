Küçük bireyler, büyük fikirler Edremit Çocuk Meclisi'nde buluştu

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Edremit Çocuk Meclisi 5. Kez toplandı.

“Küçük Bireyler, Büyük Fikirler” temasıyla toplanan çocuk meclisinde Edremit Belediyesi Selman Hasan Arslan, Başkanlığı Karagözoğlu İlkokulu öğrencisi Naz Ceren Yılgın'a bıraktı.

Edremit ilçesinde 5. Çocuk Meclisi, Belediye Meclis salonunda toplandı. Edremit Belediyesi tarafından “Küçük Bireyler, Büyük Fikirler” başlığı ile toplanan Çocuk Meclisi'ne ilçede ki 20 okuldan 38 öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Çocuk Meclisi'nde ilk olarak açılış konuşmasını yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Bizlerin geleceği olan sizler büyüğünüzde doktor, avukat gibi çeşitli mesleklerde görev sahibi olacaksınız. Yetişkin birer birey olduğunuzda ülkenize ve bayrağınıza bağlı olun, Atatürk ilkelerinden ayrılmayın. Vereceğiniz her kararda bunları ilke edinin. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, yanaklarınızdan öpüyorum” dedi.

Ardından gündem maddelerine geçildi. Yapılan oylama ile Çocuk Meclisi Başkanlığı'na Karagözoğlu İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Naz Ceren Yılgın seçildi. Göbelezoğlu Ortaokulu'ndan Mehmet Açıkgöz ve İrem Malat, Yılmaz Akpınar İlkokulu'ndan Haktan Uğur Ünver, Buse Su Tekkanat, İstiklal İlkokulu'ndan Muhammet Behlül Duygu, Derin Erdem, başkan yardımcılıklarına ve divan heyetine seçildi. Belediye Başkanı Hasan Arslan ve yardımcıları yerlerini yeni seçilen öğrencilere bıraktılar.

Toplantıda öğrenciler tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı kutlamalarının ‘Çocuk Şenliği' adı altında yapılması, Her yıl yapılan Edremit Kitap Fuarı'nda bir günün ‘Çocuk Kitapları Günü' olarak yapılması, kurulacak Kent Konseyinde ‘Çocuk Meclisi' çalışmalarının devam ettirilmesi, Edremit Atatürk Kültür Evi'ne Edremit'te ki tüm okul öğrencilerinin belediye araçları tahsis edilerek ziyaretlerinin sağlanması, öncelikli olarak Çamcı Köyü çocuk parkı olmak üzere tüm oyun alanlarının gözden geçirilmesi konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Ardından öğrenciler tek tek söz alarak şikayet ve önerilerini anlattılar. Çocuklar genellikle parklar, yeşil alanlar, oyun ve spor alanları, okullarına düzenlemeler istediler. Görüşülen konular ilgili müdürlükler tarafından kayıt altına alındı.

Toplantının ardından Çocuk Meclisi Başkanı Naz Ceren Yılgın, Belediye Başkanlık makamına oturarak belediye yetkililerine alınan kararların takipçisi olunması talimatını verdi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da Çocuk Meclisi'nde görüşülen konuların bir yıl içinde tamamlanacağı sözünü verdi.

Toplantıya Belediye Başkanı Hasan Arslan'la birlikte Başkan Yardımcıları Tümdeniz Çelebi, Ahmet Elman, Tayfun Gerkuş, Metin Tunçer, Belediye Meclis üyeleri, birim müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.