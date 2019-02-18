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Küçük Irmak Burhaniye'nin gururu oldu

Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Ortaokulu öğrencisi Irmak Gültoplayan, 12-17 Şubat tarihlerinde Antalya’da yapılan Turkish Open Açık Taekwondo Turnuvasında Poomsae dalında 4.

Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Ortaokulu öğrencisi Irmak Gültoplayan, 12-17 Şubat tarihlerinde Antalya'da yapılan Turkish Open Açık Taekwondo Turnuvasında Poomsae dalında 4.ncü oldu. Yaklaşık 70 ülkeden bin 650 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren Gültoplayan, ilçenin gururu oldu.


Başarılı sporcuyu kutlayan Antrenör Şeref Firidinoğlu, başarılarının artarak devam edeceğini söyledi. Atatürk Spor Salonu'nda çalışmalara devam ektiklerini anlatan Firidinoğlu, “Çalışmalarımıza 70 sporcu ile devam ediyoruz. Antalya'ya Irmak Gültoplayan ile katıldık. Kızımız 4.ncü oldu. Bunun için çok mutlu olduk. Kızımız ilçenin gururu oldu. Başarılarımız artarak devam edecek” dedi.

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