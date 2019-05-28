Küçük kemancılar konser verecek

Burhaniye'de “Küçük Kemancılar” adı verilen minik öğrencilerin korosu, konser vermeye hazırlanıyor.

Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu'nda 30 kişilik koro oluşturduklarını anlatan Müzik Öğretmeni Esra Kızılcık, 13 kemancı ile 11 Haziran'da düzenleyecekleri konsere hummalı şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Müzik eğitiminin, akademik başarıya yardımcı olduğu gibi öz yönetim becerilerini de geliştirdiğini anlatan Kızılcık, “13 kemancı ve 30 kişilik koroyla zor olanı başardık. Kemanın perdesiz bir çalgı oluşu, yay kullanımı gibi etkenler başlangıç aşamasında öğrencilerimi çok zorlasa da bunun üstesinden gelmek de onları çok mutlu etti. Keman çalan öğrencilerimi gören diğer öğrenciler de heyecanla ve bir hevesle keman çalmak istediklerini söylüyorlar. Bu sayede öğrencilerimizin ders notlarının olumlu bir yönde arttığını da gözlemledik. 11 Haziran Salı günü yapacağımız keman dinletisinin hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Tüm müzikseverleri, o gün Reha Yurdakul Kültür Merkezi'ndeki konserimize davet ediyoruz”