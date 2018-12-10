Küçük Sanayi Sitesi'nde alevli gece

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir işyerinde gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, işyeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangından çevre işyerleri de zarar gördü.

Bandırma Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir nalbur dükkanında gece saatlerinde henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Susurluk ve Karesi Grup Amirlikleri ile Edincik ve Aksakal Müfrezelerinden çok sayıda itfaiye aracı ile ekibi ile müdahale edildi. Yangının çıktığı işyerinde kaynak işlerinde kullanılan sanayi tüplerinin de bulunması nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana gelirken, patlamalar neticesinde işyerinin civarındaki bir çok dükkanın camları kırıldı. Ayrıca işyerinin önünde park halinde bulunan bir kamyonette tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık 5 saat süren söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından sabah saatlerinde işyerlerine gelen esnaflar da yangın nedeniyle zarar gören işyerlerini tamir ettirmeye başladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışıyor.

Yangının çıktığı işyerinin arka tarafından işyeri bulunan bir esnaf ise kabus gibi gecede yaşananları İHA'ya anlattı. Yangının çıktığı işyerinin arkasında dükkanı bulunan bir esnaf, "Gece bir sularında buraya geldiğimizde şiddetli şekilde yanıyordu. Nereden çıktığı bilinmeyen bir yangın. Sabah dörde kadar itfaiye söndürdü. Çevre dükkanlara içerideki tüplerin patlaması zarar verdi. Biz yine de çok şanslıyız. Arka tarafta bizim kendi işletmemiz var, oto boyacısı. Yanda lastikçi var. Oralara sıçramış olsaydı büyürdü. Çok şükür halimize" diye konuştu.