Küçükdere Mahallesin'de kabristan duvarları yenilendi

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İlçeye bağlı Küçükdere mahallesin'de mezarlık ihata duvarları çalışmalarını tamamladı. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Küçükdere Mahalle Muhtarı Mehmet Sıddık Sırlan ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Ersoy, “Küçükdere Mahallemizde vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını gönül rahatlığıyla ziyaret edebilmeleri için, sosyal belediyecilik anlayışı ile Kabristan duvarlarının yenileme çalışmalarını tamamladık. Mahallemizin alt ve üst çalışmaları meydan düzenlemeleri çocuk parkları ve mevcut atıl durumdaki kıraathane komple onarımı ve yenilme çalışma sona erdi. Mahalle sakinlerimizin güzel günlerde kullanmasını diliyorum” dedi.

Küçükdere Mahalle Muhtarı Mehmet Sıddık Sırlan ise “Hem Büyükşehir Belediyemiz hem de İlçe belediyemiz mahallemizin tüm ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkanlarını seferber etti. Yıllardır ötelenen yolumuz asfalt yapıldı. Çocuk parkları parke döşeme ve diğer eksiklerimiz giderildi. Büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.