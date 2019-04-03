Küçükköy Sporlu MMA'cılar 15 madalya ile döndü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin karma dövüş sporundaki gururu Küçükköy Spor MMA takımı, Antalya'da düzenlenen 10 ülkenin katıldığı uluslar arası şampiyonada sergilediği başarılı karşılaşmalardan 15 madalya ile döndü.

Antalya'da düzenlenen MMA Karma Dövüş Sanatları Kemer Şampiyonası'nda 5 kategoride oldukça başarılı karşılaşmalara imza atan Küçükköy Spor MMA takımı, büyükler kategorisinde Özgür İçöz, Arzu Onay, Şamil Salamov, Eda Sever ile birinciliği elde ederken, sarı-kırmızılı takımın sporcuları Şamil Kadirov ikincilik ve Büşra Eralp ise bu ketagoride üçüncülük madalyası elde etti.

Bu etapta Küçükköyspor MMA Takımı'nın başarılı sporcularından Özgür İçöz final karşılaşmasını Abdülmalik Khujaev ile Emre Çakır, Nikita Kapralov ile Şamil Salamov, Bekrooz Merziban ile nefes kesen mücadelelerin ardından kazanmasını bildiler.

Şampiyonanın gençler kategorisinde de Küçükköysporlu Özlem Pekmez, Emre Çakır ve Emirhan Canbaz birinci olurken Kerem Kılıç ise ikincilik madalyasını elde etti.

Yıldızlar etabında Berkan Altundağ, Ata Sarp, Berke Açıkyol ile üçüncülük madalyasına kavuşan Küçükköyspor MMA Takımı, Minikler etabında Poyraz Akyüz ve alt minikler kategorisinde de Bulut Akyüz ile ikincilik madalyasına sahip olmayı başardı.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Dağıstan, Çeçenistan, Özbekistan, Gürcistan, Kıbrıs, Ahıska ve İran'lı sporcuların katıldığı uluslar arası şampiyonanın ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan Küçükköyspor MMA Takımı'nın başarılı Antrenörü Tuncay Talay, Küçükköyspor MMA takımının 2012 yılında dönemin Küçükköy Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde kurulduğunu hatırlatarak, 17 sporcu ile katıldıkları Antalya'daki uluslar arası şampiyonada öğrencilerinin mücadelelerini büyük bir zevkle izlediğini söyledi.

Tuncay Talay, “Küçükköyspor MMA takımı olarak bugüne kadar sayısız ulusal ve uluslar arası şampiyonalara katıldık. Sporcularım hemen hemen her turnuvadan illaki madalya ile dönmeyi başardı. Bu kez de 17 sporcumuzun 2'si yaptıkları karşılaşmalarda yaşadıkları şansızlıklar sebebiyle rakiplerine mağlup oldu. Ama diğer sporcularımız madalyalara ulaşmayı başardı. Kendileriyle gurur duyuyorum” diye konuştu.