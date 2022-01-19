Küçükköy'e sürdürülebilir enerji temelli turizm

Enerjisa, UNDP ve Sabancı Üniversitesi ortaklığıyla Sentrum projesini Ayvalık Küçükköy'de hayata geçiriyor. Bu proje ile sürdürülebilir turizm alanında sosyal, ekolojik ve ekonomik dönüşümü Ayvalık Belediyesi de destekliyor.

Ayvalık Belediyesi, Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkezi, Küçükköy Necmi Komili İlk ve Orta Okulu ve Sabancı Üniversitesi Teknolojiler Atölyesi gibi pilot alanlarda başlayıp hayata geçirilmesi planlanan projenin yaklaşık 5 Milyon Türk lirası gibi bir yatırım bedeli olacak. Ayvalık Belediyesi ile etüt çalışmaları sonucunda Küçükköy içerisinde elektrikli şarj istasyonu noktası da oluşturulacak.

Ayvalık'ın özellikle korunması gereken bir yer olduğunu söyleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Küçükköy'deki sosyal hayata ve vatandaşlarımızın sürdürülebilir enerji konusunda bilinçlendirilmesi konusunda dabu projenin çok değerli katkıları olacağını düşünüyoruz. Başkan Ergin, “Enerjisa, UNDP ve Sabancı Üniversitesi ortaklığıyla Sentrum projesini Ayvalık Küçükköy'de hayata geçiriyor. Bu proje ile sürdürülebilir turizm alanında sosyal, ekolojik ve ekonomik dönüşümü biz de Ayvalık Belediyesi olarak destekliyoruz. Ayvalık bölgesinin, turizm anlamında ülkemizin cazibe merkezleri arasında yer alması nedeniyle bu proje için Küçükköy bölgesinin seçilmesinin son derece doğru bir “pilot bölge” olduğunu düşünüyoruz ve projenin bölgemize çok şey katacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, biz de Ayvalık Belediyesi olarak bu dönüşüme gereken desteği vereceğimizi bildiriyoruz”dedi.