İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükköyspor lige galibiyetle başlamak istiyor

Balıkesir Süper Amatör A Grubu’nda lig maçları bu hafta başlıyor.

Balıkesir Süper Amatör A Grubu'nda lig maçları bu hafta başlıyor.


2019-2020 futbol sezonunun Süper Amatör A Grubunda; Savaştepe Belediyespor, Gömeçspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Küçükkköyspor, Ayvalık Sakaryaspor, Altınovaspor, 1966 Edremitspor, Burhaniye Belediyespor, Havran Fatih Belediyespor, Dursunbey Belediyespor, U Grup Balıkesir F. K. Spor takımları şampiyonluk için mücadele edecekler.


Bu gurupta yer alan Küçükköyspor sezon başında Antrenör Akın Sarsılmaz ile anlaştıktan sonra sporcuların tamamı Küçüköy Mahallesi'nin gençlerinden oluşan bir kadro kurdu. Sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar kaptan olarak görev yapan Tolga, bir yıl aradan sonra takıma dönmesiyle birlikte Küçükköyspor adeta bir kolej takımı haline geldi.


Antrenör Akın Sarsılmaz'ın çalıştırdığı Küçüköyspor, ligdeki ilk maçını Cumartesi günü Ayvalık Sakaryaspor ile oynayacak.


Antrenör Akın Sarsılmaz, “Yaptığımız bu uygulamayla adeta özümüze döndük. Kendi çocuklarımızla lige katılıyoruz. İyi bir çalışma dönemi geçirdik. Lige her anlamda hazırız. Bu yüzden de lige galibiyetle başlamak istiyoruz” ifadelerini kullanarak, rakiplerine de başarılar diledi.


Öte yandan bu hafta ligin ilk haftasında; Savaşatepe Belediyespor-Gömeçspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Havran Fatih Belediyespor, Küçükköyspor-Ayvalık Sakaryaspor, Altınovaspor-1966 Edremitspor ve Burhaniye Belediyespor-Dursunbey Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.