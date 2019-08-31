İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükköyspor MMA bu kez de ‘bingo' yaptı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Karma Dövüş Sporları alanında başarıdan başarıya koşan Küçükköy MMA takımı, İstanbul’da organize edilen Türkiye Kulüplerarası Kempo Karete Şampiyonası’nda katıldığı 2 sporcusuyla, 2 altın madalya ile dönerek adeta bingo yaptı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Karma Dövüş Sporları alanında başarıdan başarıya koşan Küçükköy MMA takımı, İstanbul'da organize edilen Türkiye Kulüplerarası Kempo Karete Şampiyonası'nda katıldığı 2 sporcusuyla, 2 altın madalya ile dönerek adeta bingo yaptı.


İstanbul'un Kartal ilçesinde; Kartal Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonanın ‘Büyükler' kategorisinde Şamil Kadirov, ‘Yıldızlar' kategorisinde Turhan Can Kumbaba ile katılan Küçükköy MMA takımı iki ayrı şampiyonluk elde ederek her iki kategoride de altın madalya kazandılar.


Ayvalık'a iki sporcu ile katıldıkları şampiyonadan 2 altın madalya ile dönmekten duydukları memnuniyeti ifade eden Küçükköyspor MMA Takımı Antrenörü Tuncay Talay, bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslar arası şampiyonalarda kazandıkları başarıların tesadüf olmadığını kaydetti.


Genç sporcuları yetiştirirken kendisine ve takımına her türlü desteği vermekten kaçınmayan Belediye Başkanı Mesut Ergin başta olmak üzere Küçükköyspor camiası ile Ayvalık halkına şükranlarını sunan Talay, İstanbul'daki şampiyonadan kazandıkları altın madalyaları Ayvalık halkına armağan ettiklerini de sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.