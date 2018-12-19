Küçüklerden Yemen'e büyük destek

Yemen'de yaşanan drama Edremitli minikler sessiz kalmadı. Kur'an kursunda okuyan öğrenciler, kendi harçlıklarından topladıkları bin 500 lirayı İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas'a teslim etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV işbirliği ile düzenlenen yardım kampanyasına ilçe genelinde de ilgi büyük oldu. İlçe genelinde düzenlenen yardım kampanyasında 44 bin liralık bağış toplandı. Özellikle bu bağışlar içerisinde 4-6 yaş arası Akşemsettin Camii Kur'an kursunda okuyan minik öğrencilerin kendi harçlıklarından topladıkları bin 500 lira çok anlamlıydı. Minik öğrenciler topladıkları bağışı İlçe Müftüsü Sait Emin Arvas'a verdiler. Yardıma teşekkür eden Arvas, bugünün küçükleri yarının büyükleri olan çocuklarımıza, velilerine ve öğreticilere teşekkür ederek öğrencilere kitap dağıttı.