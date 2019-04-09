Kula, “Mahalli idareler seçimleri ülkemize hayırlı olsun”

BTO Başkanı Rahmi Kula seçimler Sonrası yayımladığı mesajda “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri tamamlandı. Sandığa gidip oyunu kullanan, ülkemizin geleceğine ve demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Seçimlerin, Ülke genelinde huzur ortamı içinde ve yüksek katılımla gerçekleşmiş olması mutluluk vericidir. Bu da milletimizin demokrasiye sahip çıktığını ve yönetimde güçlü bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor. Siyasi Partilerimizin Belediye Meclisindeki temsil sayılarına baktığımızda İlimizde birlik ve beraberliğin sağlanması ve sürdürülmesi için çok uygun bir ortamın meydana geldiğini görüyoruz. Seçimin ardından mazbatalarını alarak yeni göreve başlayan Büyükşehir Belediye Başkanımızın, İlçe Belediye Başkanlarımızın, ve Belediye Meclis Üyelerimizin, siyasi kimliklerini bir kenara bırakarak Balıkesir'in menfaatleri için ortaklaşa çalışacaklarına yürekten inanıyoruz. Bu vesile ile seçilmelerinden dolayı kendilerini tebrik ediyor ve destekliyoruz” dedi.

Başkan Kula sözlerinin devamında ülkemizin önünde seçimsiz geçecek 4,5 yıllık bir dönem olduğunu belirterek, “Bu dönemi gerek Ülke çapında gerekse İlimiz ölçeğinde çok iyi değerlendirmeliyiz. Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, gerek İl Merkezimizin gerekse İlçelerimizin tüm Kurum ve Kuruluşları, İlçe Belediyeleri, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayi Odası ve Esnaf Sanatkarlar Odaları ile sağduyulu olarak beraberce çalışmalıyız. Gündemimizi artık ekonomi, üretim ve ticaret olarak belirleyerek Şehrimiz ve Ülkemizin kalkınması için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Önümüzdeki dönemin birlik ve beraberlik içinde üretmek için, ticaret için çalışacağımız bir dönem olmasını temenni ederek 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin Balıkesir'e, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.