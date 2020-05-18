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Kullanılmayan okul binası muhtarlık oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi Muhtarı Hasan Helvacıoğlu, mahallelerinde yıllardır kullanılmayan okul binasının Milli Emlak Müdürlüğünden, muhtarlığa tahsis edildiğini açıklandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi Muhtarı Hasan Helvacıoğlu, mahallelerinde yıllardır kullanılmayan okul binasının Milli Emlak Müdürlüğünden, muhtarlığa tahsis edildiğini açıklandı.


2 ayrı bloktan oluşup, toplam bin 433 metre kareyi kapsayan viranelik binayı mahallelerine çeşitli alanlarda hizmet için kullanım hakkını aldıkları ve eski okul binasını mahallenin ihtiyacı olan tuvalet, sağlık ocağı, muhtarlık binası, kütüphane, misafirhane, Halk Eğitim Müdürlüğü kursları gibi hizmetler için değerlendirmeyi düşündüklerini vurgulayan Muhtar Hasan Helvacıoğlu, “Yıllardır kullanılmayan atıl binanın çeşitli hizmetler için vatandaşlarımızın ve hayırsever vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. ‘Bir tuğla da sen koy' ismi altında başlattığımız kampanyamıza ben de bir maaşımı bağışlıyorum. Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, işadamları ve mahallemize gönül veren herkesi kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. Vereceğinizi umduğum destek için herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

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