Kültürel Geçmiş-İZM eTwinning Projesi tamamlandı

Balıkesir'in Edremit Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu Görsel Sanatlar dersi öğretmeni Cemre Kilis kuruculuğunu yaptığı Kültürel Geçmiş-izm eTwinning projesiyle öğrencilerin Kültürel miraslarımızdan antik kentler hakkında bilgi sahibi olmaları tarihi eserleri koruma bilinci kazanmalarını hedefliyor. Kuruculuğunu Çankırı Yunus Emre Ortaokulu Görsel Sanatlar dersi öğretmeni Emine Memiş ile ortaklaşa yapılan proje mayıs aynı sonunda bitti.

Antik Kentleri tanıyan öğrenciler aynı zamanda sanatın ortak dilini kullanarak yeni arkadaşlar edindi. 2023 eğitim hedeflerini temel alan ve 21.yy becerilerini içeren projede öğrenciler eğlenceli birçok web2 araçlarını kullanmayı güvenli internet etiği dijital içerik medya okuryazarlığı konusunda yetkinleşiyorlar.

Remzi Molvalıoğlu ortaokulu öğrencileri bu projeyle başta Antandros antik kentini tanıdı. Proje süresince Antandros Antik Kenti koruma derneği tarafından tam destek verildi. Dernek yetkilileri pandemi dönemine rağmen zoom toplantılarıyla projeye katkı sağladılar. Proje kapsamında birçok uzmanla toplantılar yapıldı. Uzman arkeolog Ecem Baysu Antik Kentler ve Antandros konulu webinarı çok ilgi gördü. Seramikçi Çağla Sönmez Çakır Çimdik yöntemini öğretti. Sanat tarihçi Eski Adana müze müdürü İsmet İpek Efsanelerimizi anlattı. Müzeler haftasında Şahika Yaman Bayram ile müzeler konuşuldu. Yazar Yalvaç Ural ile Anadolu Efsaneleri konulu sohbet düzenlendi.

On bir hafta süren projede dijital sergiler, yarışmalar, kurabiye kazısı, küçük arkeolog kazısı, İngilizce ve Türkçe poster ve broşürler, afiş ve logo çalışmaları, takvim çalışması, zaman kapsülü son olarak efsane yazımı çalışması yapıldı.