Kumar oynanan derneğe baskın

Balıkesir'de polis ekipleri, kumar oynatılan derneğe şok baskın yaptı. Dernekte kumar oynayan 13 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karesi Eskikuyumcular Mahallesi'nde kumar oynatıldığı iddia edilen bir derneğe polis ekipleri operasyon düzenledi.

Balıkesir'de dernek adı altında faaliyet gösteren yere yapılan baskında İ.K., S.Ö., H.M. ve K.S. adlı 4 şahıs 'Kılıç' tabir edilen kumar oyununu oynarken suçüstü yakalandı. Dernekte yapılan aramalarda toplam 2 bin 130 TL para, 170 adet pul, 13 adet taş, çok sayıda iskambil kağıdı ve borçların yazıldığı ajandalar el koyuldu.

Polis ekipleri 4 kişi hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yaptı, 13 kişiye ise '5326 sayılı kabahatler kanununa göre kumar oynamak' suçundan 320 TL idari yaptırım uyguladı.