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Kumar salonuna baskın

Balıkesir’de kumar oynatıldığı tespit edilen bir derneğe baskın yapıldı.

Balıkesir'de kumar oynatıldığı tespit edilen bir derneğe baskın yapıldı. Baskında kumar oynatan 4 şüpheli ile kumar oynayan 19 kişi yakalandı.


Balıkesir'de dernek adı altında işletilen adrese operasyon yapan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler kumar oynayan ve oynatan şahıslara ani baskın düzenledi. Eski Kuyumcular Mahallesinde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri akşam saatlerinde gerçekleştirdiği baskında kumar oynadığı tespit edilen 19 kişi ile kumar oynatan 4 şüpheliyi yakalandı. Operasyonda ayrıca silah ve uyuşturucu düzeneği de ele geçirildi. Kumar oynatılan derneğin yönetim kurulu başkanı Ş.S., ile diğer şüpheliler C.Ö., G.T. ve İ.K. hakkında kumar oynanması için ter ve imkan sağlama suçundan adli işlem gerçekleştirilirken, kumar oynayan 19 şahısa da idari yaptırım uygulandı.

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