Kumarda basıldılar, sosyal mesafeden cezayı yediler

Balıkesir'de polis, düzenlediği baskınla 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Yakalanan şahıslara sosyal mesafeyi korumamaktan 31 bin 150 lira ceza kesildi.

Polis Karesi ilçesi Çay Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında evin bir odasının yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye çevrildiği tespit edildi. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Korona virüs salgını nedeniyle ikamet sahibi C.Ö., M.B. ve M.K.'ye "Kumar oynatmak" ve "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlamasıyla işlem yapıldı.

Yapılan kontrolde içeride 6 şahsın iskambil kağıdı, pullar ve kumar oynamak amaçlı bir araya geldiği tespit edildi. Bu nedenle halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bir arada bulunan 6 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. Maddesi kapsamında kişi başı bin 225 liradan toplam 7 bin 350 lira idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca, ikamette yakalanan 10 kişiye ise "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Aykırı Hareket Etmek" ve "Kumar Oynamak" fiillerinden toplamda 31 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili olarak adli makamların talimatıyla ikamet sahibi C.Ö., M.B. ve M.K. isimli şüpheliler hakkında "Kumar Oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı. Tek katlı müstakil evde yapılan aramalarda ise, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca mermisi, 13 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 bin 795 lira para, 10 deste iskambil oyun kağıdı, para yerine geçen okey taşları, 1 adet kapsam dışı bıçak bulunarak muhafaza altına alındı.