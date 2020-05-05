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Kumarhaneye çevrilmiş eve baskın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis, korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan bir eve baskın düzenledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis, korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan bir eve baskın düzenledi.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese düzenledi. Baskında evin bir odasının yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye çevrildiği tespit edildi. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi kumar oynarken yakaladı.


5 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralına ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira idari para cezası kesildi.


Evde yapılan aramalarda ise, 330 TL para, 5 deste iskambil oyun kağıdı, 1 adet okey takımı, 1 adet yazboz kağıdı ele geçirildi.

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