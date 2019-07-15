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Kumsal işgali sona erdi

Erdek’te kamp yöneticileri tarafından vatandaşların geçişini engelleyen taş ve kayalar kaldırıldı.

Erdek'te kamp yöneticileri tarafından vatandaşların geçişini engelleyen taş ve kayalar kaldırıldı.


Erdek İlçesi Düzler Bölgesinde yer alan Ankara Öğretmenler Dinlenme Kampı yönetimi vatandaşların sahilden geçmemesi için sahile döktüğü taş ve kayalar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Erdek Belediyesi'ne ait bir iş makinesi sahildeki beton taş karışımı engelin üstünden yayaların geçişini sağlayan bir geçit açılmasını sağladıktan sonra geçişler normale döndü. Vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alan Erdek Belediyesi, bu olumsuz gelişmeye müdahale ederek yaya geçidinin ulaşıma açılmasını sağladı. Öte yandan edinilen bilgiye göre halen hazırlanmakta olan bir planda sahil sınırının 50 metre geriye çıkartılması sonunda sahillerde geçişlerin daha rahat ve kolay olacağı öğrenildi.

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