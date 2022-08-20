Kuraklığın acı görüntüsü...Çaygören Barajı'nda alarm zilleri...

Su seviyesi yıllar sonra ilk defa yüzde 20 seviyesinin altına düştü. Su seviyesindeki düşüş ve barajdaki kuraklık bazı alanlarda tarla halini alsa da, çiftçiyi olumsuz yönde etkiledi.

Sındırgı ilçesi sınırlarında kalan Çaygören Barajı'nın kurak hali görenleri şaşırttı. Özellikle Sındırgı-Simav yolunda seyahat edenlerin dikkatini çeken kuraklığın nedeni yağışların az olması ve bölgenin tam anlamıyla kar yağışı almamış olması ve barajın ömrünün azaldığı olarak görülüyor. Suların Sındırgı bölgesinde oldukça azaldığı; yaklaşık 20 kilometre ileride bulunan Hisaralan mevkiinde ise suyun hiç kalmadığı görüldü. Pürsünler, Çaltılı mahalle kıyıları, Çaygören mevkiinin karşı kıyılarından Hisaralan bölgesine kadar olan alan tarlaya döndü. Kuraklıktan dolayı bazı bölgelerde vatandaşların ürün ekmesine de müsaade edildi.

2000'li yıllardan beri baraj seviyesinin bu kadar düşmediğini ancak son yıllarda kuraklık yaşandığını belirten Çaygören mahalle muhtarı Birol Keskin “ Çaygören Barajı Kepsut, Bigadiç gibi yerlere de su verdiği için su seviyesi oldukça düşüyor. Yağışların az olması da barajımızın kurumasına sebep oluyor. Barajımızın şu an ki derinliği 6-7 metre civarı. Tamamen dolduğu zaman yeşil vadiye dayandığı zaman 45 metreleri buluyor. “ dedi.

Temelden yüksekliği 62 m ve 159 milyon m3 depolama hacmine sahip olan Çaygören Barajı toplam 20 bin 26 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet veriyor. Ancak barajda kuraklığın yaşanması ve çiftçilerin olumsuz yönde etkilenmemesi adına DSİ, BASKİ ve Sulama Birliğince çeşitli kısıtlama ve önlemlerin alınacağı öğrenildi.

Yağışların az olması nedeniyle Çaygören Barajının sulama sezonuna yüzde 75 gibi bir doluluk oranı ile başladığını belirterek vatandaşların tasarruflu olması konusunda dikkat çeken Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Güney Marmarada en fazla su kapasitesine sahip olan 17 milyon metreküplük bir alan burası. Tabi 1970 li yıllarda taşkın korumak amacıyla yapılmış, sulama maksadıyla yapılmış bir baraj burası. Son 10 yıldan beride 4,5 megavatlık bir elektrik santrali var üzerinde. Elektrik üretiyor. Tabi bu yıl zaten kuraklık sebebiyle yüzde 25 bir eksikle, sezona girdik. Yüzde 75 doluluk oranımız vardı. Şu anda da baktığımız kadarıyla Çaygören Barajı aslında son yılların en kurak mevsimlerinden birini yaşıyor. Su seviyesi şu anda yüzde 20 lere kadar indi. Yani 272 dolu savak kodu olan bu yerde, 250'ye kadar gerileyen bir durum söz konusu. Tabi vatandaşımızdan özellikle bu aşamadan sonra daha dikkatli olması, özellikle mısır gibi silajlık işlerle ilgili sulamaları tamamen yapmaması gerekiyor. Çünkü acil olan, hakikaten sulanması gereken ekilmiş alanlarla alakalı sıkıntılar doğabilir. Onun için dönem dönem kanala su verilmediği zamanlar olacak. Şu anda da devlet su işleri, BASKİ, Sulama Birlikleri ile birlikte yaptığı toplantıya göre hangi günler su verilecek, hangi günler verilemeyecek bunun kararı verilecek. Bizler özellikle son yıllarda Dünya'nın gittiği bu kurak mevsim, bizim ülkemizi, bizim ilçemizi de etkiliyor. Onun için lütfen suyu tasarruflu kullanın. Çaygören barajında da şu an görüyorsunuz ki, suyun çekildiği alanlar, kuraklaşmış ve küçük bir havzada suyu görme imkânına sahibiz. İnşallah bu mevsimi böyle atlatırız" dedi.

Barajdaki durumu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediklerini, barajın içinde gezdiklerini ve tuhaf hissettiklerini belirtti.