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Kurallara uymayan servis sürücülerine ceza

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Balıkesir’de polis ekipleri kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Balıkesir'de polis ekipleri kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı.


Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Balıkesir'de şehrin bir çok noktasında polis ekipleri uygulamaları sıklaştırdı. Bazı işçileri taşıyan servis minibüsleri araçlarındaki yüzde 50'lilik doluluk oranı ve araç içerisindeki mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza yedi. Şehrin işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanında her aracı durdurarak kontrollerini gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan bazı servis sürücülerine 392 TL ile 3 bin 180 TL arasında ceza keza kesti. Araçlardaki işçilerin sayısını kontrol eden ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında sürücülere sosyal mesafe ve maske takma konusunda da uyarıda bulundu.

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