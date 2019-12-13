Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı

Balıkesir il genelinde İmam-Hatip Liseleri arasında düzenlenen Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının finali Manyas'ta yapıldı.

Genç Sada Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının finali Manyas Çarşı Camisinde Manyas Anadolu İmam-Hatip Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Balıkesir İl genelindeki 16 İmam-Hatip Lisesi temsilcisinin katıldığı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında öğrenciler kendilerine verilen ayetleri okudular. Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı'nın da aralarında bulunduğu jüri puanları ile ilk üç okulun öğrencisini belirledi. Kur'an-ı Kerim-i güzel okuma birincisi Bandırma Anadolu İHL öğrencisi İlyas Kalyoncu, ikincisi Balıkesir Anadolu İHL öğrencisi Hüseyin Yörük ve üçüncüsü ise Gönen Anadolu İHL öğrencisi Talha Bilgiç oldu.

Ödül törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'da katılarak dereceye giren öğrencilere ve jüri üyelerine plaket ve hediyelerini verdiler.