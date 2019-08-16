İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yüzlerce çocuk müftülük tarafından düzenlenen yaz Kur’an kurslarında eğitim gördü.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yüzlerce çocuk müftülük tarafından düzenlenen yaz Kur'an kurslarında eğitim gördü.


Erdek Müftülüğü tarafından başlatılan Kur'an kurslarında başta Kur'an öğrenimi olmak üzere, temel dini bilgiler, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatı ve milli-manevi değerler alanında eğitim gören öğrenciler için kurslar boyunca geziler, piknikler düzenlendi. Erdek İlçe Müftülüğünce ayrıca Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında 'Kur'an'ı Okurum, Namazı Kılarım, Hediyemi Alırım' projesi uygulandı. Projeye göre 200 vakit namazını camide kılan, sure ve duaları ezberleyen öğrencilere bisiklet hediye edildi. 100 vakitten fazla namazı camide kılan ve duaları ezberleyen öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi. Bu uygulamayla 20 öğrenci bisiklet ödülünü kazanırken, ödüllerin sponsorluğunu hayırseverlerin katkılarıyla Türkiye Diyanet Vakfı Erdek Şubesi üstlendi. Öğrenciler ödüllerini Erdek İlçe Müftüsü Adem Eser'in elinden aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.