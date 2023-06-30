Kurban Bayramı tatilinde Ayvalık'ın nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kuzey Ege'nin incisi olarak da nitelendirilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Kurban Bayramı'ndaki nüfusu 1 milyonu aştı.

Son yıllarda açılan otoyollar, tüneller, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinin yanı sıra Seyit Onbaşı Havalimanı sayesinde ulaşılabilirlik oranı hızla yükselen bir ivme yakalayan Ayvalık; İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Trakya kentlerine olan coğrafi yakınlığıyla da iç turizmin gözde tatil merkezlerinden biri olmayı başardı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından turizm sezonunun da başlayacağını hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Uzun bir tatilin üçüncü gününü yaşıyoruz. Özellikle ilk günden itibaren Ayvalık tatilcilerle dolmaya başladı. Dünden itibaren de kentte çok ciddi bir kalabalık var. Bu kadar yoğun kalabalığa hizmet verebilmek için de belediye yoğun bir çaba içerisindeyiz” dedi.

Metropol kentlere coğrafi yakınlığının yanı sıra ulaşılabilirlik açısından da Ayvalık'ın çok ciddi avantajlara sahip olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Ergin, “Tabii bu durum nedeniyle de Ayvalık adeta tatilcilerin istilasına uğramış durumda. Belediye olarak biz böylesi yoğun bir kabalığı bekliyorduk ve tedbirlerimizi önceden almıştık. İnşallah kazasız, belasız olarak da bu bayram yoğunluğunu atlatacağız” açıklamasında bulundu.

Yoğun nüfus nedeniyle ilçedeki esnaf ve turizmcilerinin yüzünün güldüğünü kaydeden Başkan Ergin, “İnşallah bayramın hemen ardından başlayacak olan turizm sezonunun da aynı hareketlilik ve doluluk oranıyla süreceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatilinde ellerinde henüz net bir verinin bulunmadığını vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Şu anda bu büyük kalabalıkla ilgili ne bir rakımı ortaya koymakta zorlanabiliriz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, biz Ayvalık olarak bu dönemlerde turist sayısında milyonları görebiliyoruz. Şu anda günübirlik Ayvalık'a gelen misafirlerimizle birlikte bu sayının 1 milyonu aştığını düşünüyorum. Çünkü Edremit Körfezi ilçelerine gelen her tatilci mutlaka Ayvalık'a gelip, görmeyi tercih ediyor. Günübirlik de olsa Ayvalık'ın restoranlarından, plajlarından yararlanıp, ilçemizdeki tarihi ve doğal güzellikleri görmek istiyor. Bu yüzden de körfeze gelen her tatilcinin yolu günübirlik de olsa Ayvalık'tan geçiyor. Bu yüzden de bayram tatilinin en yoğun yaşandığı bu günlerde kış nüfusu 71 bin olan Ayvalık'ın mevcut nüfusunun 1 milyonu bulduğu hatta aştığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları'nda faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelin Satış Pazarlama ve Ön Büro Müdürü İsmail Ozan ise Ayvalık'ın her yıl olduğu gibi bu yılda çok yoğun bir Kurban Bayramı tatili geçirdiğini belirterek, “Tesisimizde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Ayvalık'ta tüm turistik tesislerin de yüzde 100 doluluk oranıyla tam kapasite hizmet verdiğini de duyuyoruz” dedi.