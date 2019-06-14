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Kurdereli'de mezuniyet coşkusu

Balıkesir Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törende 123 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.


Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezuniyet töreni Hüma Hatun Kız Meslek Lisesi Konferans salonunda gerçekleşitirildi. Okul öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci velisinin katıldığı tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Okul Müdürü Fatih Hangül yaptığı açılış konuşmasında mezun olan öğrencilerini 4 yıllık bir eğitimin ardından bir üst eğitime ve iş hayatına uğurladıklarını belirterek “Sizlere ne mutlu ki köklü geçmişi ve güçlü akademik kadrosuyla Milli Eğitim camiamızın en saygın okullardan birisi olan Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ve saygı değer öğretmenlerimizin güvenli ellerinde başarıyla ve sağlıkla, orta öğretim hayatınızı noktalıyorsunuz. Aynı başarıyı yüksek öğretim hayatınızda da sürdürmenizi diliyorum. Okulumuzun adını en yükseklere taşıyacağınıza inanıyorum. Büyük Önder Atatürk ‘Gençler yurdun bütün umut ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır' diyerek size olan güvenini belirtmiştir. Sizler de onun yolundan aklın ve bilimin ışığıyla, çağdaş medeniyet seviy

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