Kurdukları stand'la sokak hayvanlarını sahiplendirdiler

Kepsut Meslek Yüksekokulu tarafından hayata geçirilen "sokak hayvanlarını sevme ve sahiplendirme projesi" bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ovaköy barınağı ve Balıkesir Üniversitesi Kepsut MYO desteğiyle gerçekleşen projeye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 hayvanın sahiplendirildiği projede, hayvanları sahiplenen ailelere mama, taşıma kapları ve karneleri verildi.

Veterinerlik Bölümü öğrencileri amaçlarının barınaklarda sahiplenmeyi bekleyen bir çok canlının yuva bulabilmesi ve barınak hayvanlarını sahiplenmeye karşı olan ön yargıyı ortadan kaldırmak olduklarını söylediler. Barınakların ve barınaktaki hayvanların da temiz ve bakımlı olduğuna dikkat çeken öğrenciler, hayvanların bakımı hakkında doğru bilinen yanlışları da vatandaşlara anlatarak bilinçlendirdi.

Taşkın Sarıca