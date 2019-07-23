Kurtdere Güreşlerine kırmızı dipli mumla davet

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantılarının sonuncusu gerçekleştirildi. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan 2-3-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Kurtdereli Mehmet pehlivan Yağlı Güreşleri'ne tüm meclis üyelerini kırmızı dipli mumla davet etti.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerini Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerine davet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a kırmızı dipli mum veren Dinçer Orkan tüm meclis üyelerini misafirleriyle birlikte güreşleri izlemeye çağırdı.

Tüm meclis üyelerini bekliyoruz

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan Kurtdereli Yağlı Güreşlerini birlik ve beraberlik içerisinde yapmayı arzu ettiklerini belirtti. Dinçer Orkan Ankara'da da gerekli davetleri yaptıklarını kaydederek şunları söyledi:

“Bu yıl 60'ıncısını düzenleyeceğimiz Kurtdereli Güreşlerimiz var. Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan; “Ben her güreşe çıktığımda Türk Milletinin şerefini, onurunu düşünerek çıkıyorum” dediğini hiç unutmam. Aynı şekilde bu sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu sözün üzerine “Ben bu sözü tüm sporcuların hepsine addediyorum” demiştir. Yani bu kadar önemli bir insan, önemli bir kişinin Karesi'de Kurtdere Mahallemizde güreşlerini yapıyoruz. Bugüne kadarki çalışmalarla şu anda Kırkpınar'dan sonra en güçlü güreşler bizim Kurtdere'de oluyor. Bu konuda Yücel Başkanıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bizde bunun devamını inşallah bu sene getireceğiz. Ama bu tip şeyler hepinizin katılımıyla, beraber olmakla gerçekleşir.”