Kurtdere'de Başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Balıkesi'de Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61.'si düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.

Karesi'nin kırsal Kurtdere Mahallesi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen 61. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'nde 71 başpehlivan arasından finale çıkan Yusuf Can Zeybek son güreşte Ali Gürbüz'e yenildi.

Başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Etkinliğin ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda mücadeleler gerçekleştirildi. Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev çekti, ardından pehlivanlar, rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti. Güreşlerin ikinci gününde de mücadeleler kıyasıya sürerken, son günde ise başpehlivanlık güreşleri yapıldı. Final mücadelesinde rakibini yere seren Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Gürbüz, “2019 ve 2021'de de Kırkpınar'da başpehlivan oldum. Kurtdere'de de oldu. Allah izin verirse altın kemerin sahibi olmak istiyorum. Bu organizasyonu düzenleyen Yücel Yılmaz ve Dinçer Orkan başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başpehlivanlık güreşleri sonrası protokol üyeleri tarafından dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi. Başpehlivan Ali Gürbüz'e kupasını Dünya Etnaspor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi. Organizasyon sonrası Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, güreşlere katılan pehlivanlara, hakemlere, davetlilere ve güreş organizasyonunda yeralan belediye personeline teşekkür etti. Orkan, organizasyonda yer alan belediye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bilal Erdoğan: “Olimpiyatlarda başarı kazanmaya devam edeceğiz”

Dünya Etnaspor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada Kurtdere Güreşleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, “Türkiye'nin her yerinde başta güreşler olmak üzere tüm geleneksel sporların gelişmesine destek olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da özellikle olimpiyatlarda etnik sporlarla başarı kazanmaya devam edeceğiz. Bu geleneksel sporlar ile bu ülke kimliğini kültürünü koruyup yaymaya devam edeceğiz” dedi.

Binlerce güreşseverin ilgiyle takip ettiği Kurtdereli Güreşleri'ne Yağlı Güreş Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ev sahipliğini yaptı. Yılın ağalığını, açık arttırmada 561 bin lira vermeyi taahhüt eden Abdullah Altıntaş kazandı.