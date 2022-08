Kurtdereli Güreşleri'nde hazırlıklar tamamlandı

kez düzenlenecek olan ve 12-13-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Geleneksel Kurtdereli Güreşleri için hazırlıklar tamamlandı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, İsmail Ok ve Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ile birlikte güreş alanında incelemelerde bulunarak, hazırlık çalışmalara yürüten belediye personeline kolaylıklar diledi.

Karesi'de 12-13-14 Ağustos tarihlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenecek olan, 86'sı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 güreşçinin ve binlerce davetlinin katılması beklenen Kurtdereli Güreşleri'nde Kurtdere Mahallesi'ndeki hazırlıklar tamamlandı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, İsmail Ok ve Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ile birlikte güreş alanında incelemelerde bulunarak hazırlık çalışmalara yürüten belediye personeline kolaylıklar diledi.

Hazırlık çalışmalarında son rötuşların yapıldığını söyleyen Başkan Orkan, güreş ve sporseverleri güreşlere davet etti. Başkan Orkan, Kurtdereli geleneğine Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin sahip çıktığını söyledi.

Subaşı'dan Büyükşehir ve Karesi'ye teşekkür

İncelemeler sonrası AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ve İsmail Ok açıklamalarda bulunarak, güreşseverleri Kurtdere'ye davet etti. Güreşlerin 12 Ağustos Cuma günü başlayacağını söyleyen Subaşı, Tarihi ve geleneksel ata sporumuza verdikleri desteklerden dolayı gerek Balıkesir Büyükşehir Belediyemize, gerekse Karesi Belediyemize teşekkür ediyoruz. Hem güreşseverleri, hem de güreşecek olan sporcularımızı Kurtdere'ye davet ediyoruz. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi 'Duyan duymayanlara anlatsın'. Tüm Türkiye'yi Balıkesir, Karesi ve Kurtdere'ye bekliyoruz" dedi.

Ok: "Kuvayi Milliye Şehri Karesi'ye yakışıyor"

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonra Türkiye'nin en meşhur ve ünlü güreşlerin Kurtdere Güreşleri olduğunu ifade eden İsmail Ok, "Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın şanına yakışır bir hazırlık var. Her yer her yönüyle, Kuva-yi Milliye şehri ve Karesi'ye yakışır şekilde süslenmiş. Şimdi pehlivanlarını bekler hale gelmiş. Ben bu sene yarışacak olan pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Burayı gelin gibi süsleyen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Güreşlerde 2 bin 500 pehlivan dualı çayıra çıkacak

12 Ağustos Cuma saat 08.00'da Kurtdere Mahallesi'nde minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve orta boyların boy ayrımıyla başlayacak Kurtdereli Güreşleri, saat 12.30'da Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın mezarını ziyaret ile devam edecek. 12.45'te Mevlid-i Şerif'in okutulacağı programda saat 14.00'de mevlit yemeği verilecek. Saat 14.30'da resmi açılışı yapılacak olan güreşlerde mehter takımı gösterisi ardından yağlı güreş müsabakaları başlayacak. Saat 18.00'da Karesi Bey Türbesi önünden kortej yürüyüşü ve saat 19.00'da Kurtdereli Mehmet Pehlivan hatırasına çelenk sunulacak. 13 Ağustos Cumartesi günü yağlı güreş müsabakalarının yapılacağı Kurtdereli Güreşleri'nde 14 Ağustos Pazar günü ise 11.30'da başpehlivanların kura çekimi, 17.00'de Başpehlivanlık final güreşi ve 18.00'deki ödül töreni ile sona erecek.