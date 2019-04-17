Kurtdereli Lisesi öğrencileri Kurtdere'de

Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (KMTAL) öğrencileri, Kurtdereli Mehmet Pehlivanın torunu Mehmet Öztürk'ü (73) ziyaret ettiler.

Balıkesir KMTAL öğrencileri Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın 80. ölüm yıl dönümü nedeniyle Kurtdere mahallesine giderek Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunu Mehmet Öztürk ile tanıştılar. Mehmet Öztürk'ten anılarını dinleyerek bilgi edinip sohbet eden öğrenciler daha sonra Cihan Pehlivanının yaşadığı evi, 1906 yılında yaptırdığı camiyi ziyaret ederek kabri başında dua ettiler. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı tanımaktan onur duyduğunu belirten KMTAL Müdürü Fatih Hangül “Kurtdereli Mehmet Pehlivan benim için çok önemli. Balıkesir'in olduğu kadar Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir değeri olan cihan pehlivanımızı öğrencilerimizle birlikte yaşadığı yerleri gördük kabri başında andık. Daha önceden güreşlerini televizyondan seyrediyorduk ama bu duygularla kendi torunuyla direk temas kurarak duygularımızın yoğunlaştığını gördük. Tarihimizde bir değer olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı tanımaktan onur duyduk. Öğrencilerimizle beraber kendimizde mezarının başında Fatiha okuduk. Öğrencilerimize soru sorduğumuzda böyle bir değerin olduğunu bilip bilmediklerinden bile haberdar olmaları bizim için çok önemliydi. Değer anlamında, kendisinin bize değer kattığı ve özellikle torunu Mehmet Öztürk ağabeyimizin anlattıkları bizim için bir önderlikti” dedi.

KMTAL'de danışman öğretmen olarak görev yapan Emine İpek ise yaptığı açıklama “Ulusal Lise Öğrencileri Kongresinde 12. Sınıf öğrencimiz Mustafa Güler “Balıkesir'den Cihana Uzanan Bir Değer Kurtdereli Mehmet Pehlivan” başlığı ile Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı tanıtan bir sunumda okulun isminin Kurtdereli Mehmet Pehlivan MTAL olmasını önermişti”şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda KMTAL Müdürü Fatih Hangül Mehmet Pehlivan'ın birinci derece torunu Mehmet Öztürk'e okul adına teşekkür belgesi sundu.