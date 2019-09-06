Kurtuluş coşkusuna avcılar ve tülütabaklar damga vurdu

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlama programında ilginç bir olay yaşandı. Tören geçişinde protokolün önünde tüfeklerini ateşleyen Avcılar Kulübü üyeleri polisi karşısında buldu. Etkinliğin sonunda kurtuluşun simgesi olan tülütabaklar ise yine ilgi odağıydı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayla başlayan kurtuluş törenleri daha sonra Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki kutlama programıyla devam etti. 7'den 70'e Balıkesirlilerin yoğun ilgi gösterdiği törende her yıl olduğu gibi bu yıl da tülütabaklar ilgi odağı oldu.

Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın Balıkesirlilerin bayramını kutlamasıyla başlayan törenlerde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Temsili kurtuluşun canlandırıldığı törenlerde mehter takımının konseri ve halk oyunları gösterileri düzenlendi. Şiirlerin de okunduğu kutlamalar geçit töreni ile sona erdi.

Yücel Yılmaz: “Balıkesirliler düşmana boyun eğmedi”

Balıkesir'in kurtuluşu nedeniyle günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Milli Mücadele Dönemi, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz Türk milletinin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğinin, hiçbir engele izin vermeyeceğinin kanıtlandığı Kurtuluş Savaşı'nın en önemli safhalarından biridir. Bilindiği gibi 1. Dünya Savaşı sonrası Mondros Mütarekesi imzalanmış ve bu mütareke hükümleri dayanak gösterilerek ordumuz dağıtılmış, Osmanlı Devleti toprakları fiilen işgal edilmeye başlanmıştı. 15 Mayıs tarihinde İzmir'in işgalini takiben Balıkesir halkı Okuma Yurdu ve Alaca Mescid toplantılarında bağımsızlık ve mücadele kararı almış, vatan savunmasının bölge savunmasıyla başlayacağının altını çizmiştir. Bu toplantılarda şehrimizden seçilen 41 kişilik heyet ile örgütlü direniş başlamıştır. Böylece Balıkesir Milli Mücadele'de ilk kurşunun atıldığı il olmanın yanında düzenlemiş olduğu 5 kongre ile de Milli Mücadele'nin devleşen ili olmuştur” diye konuştu.

Tülütabaklar hem korkuttu hem güldürdü

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından geçit törenine geçildi. Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğindeki geçit töreninde Muharip Gaziler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, Avcılar Kulübü ve tülütabaklarla belediyenin iş ve hizmet araçları yer aldı. Tülütabaklar geçit töreninde genç yaşlı ayırt etmeden vatandaşların üzerine yürüyerek işgal günlerinde düşman askerlerini korkutmalarını canlandırdı.

Avcılara polis kordonu

Geçit töreni devam ederken protokol tribünü önünde tüfeklerini ateşleyen Avcılar Kulübü üyeleri, olayın ardından polis kordonu altına alındı. Avcıların üzerindeki fişekleri tek tek toplayan polisler avcıların kimlik tespitlerini gerçekleştirip idari işlem yaptı. Avcıları uyaran emniyet güçleri daha sonra bütün avcıları serbest bıraktı.