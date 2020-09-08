Kurtuluş coşkusunu araç konvoyu ile kutladılar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı Burhaniye Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen araç kortejiyle kutlandı.

Burhaniye Belediyesi 8 Eylül Burhaniye'nin Kurtuluş gününe özel araç korteji düzenleyerek günün anlamına özel kısa film yayımladı. Düzenlenen çelenk töreninden gerçekleşen araç kortejine sivil toplum örgütleri ve odalara bağlı araçların da katılmasıyla kortej coşkuyla Burhaniye sokaklarını turladı.

Burhaniye Belediyesi hizmet araçları başta olmak üzere diğer araçların da bayraklarla süslendiği etkinlik, Burhaniye eski garaj önünden start aldı. Meydan ve diğer mahallerinin ana caddelerinde marşlar eşliğinde tur atan korteje, vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ve camlarından destek vererek, 8 Eylül Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı. Düzenlenen kortej Belediye Facebook sayfasından canlı olarak vatandaşlara aktarıldı.