Kurtuluşun 100. yılı nedeniyle bisiklet turu düzenlendi

yılı nedeniyle “İlk Adımdan Son Kurşuna Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu” etkinliği düzenlendi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde, Millî Mücadele'yi başlatmak için İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 18 silah arkadaşını 19 Mayıs 1919'da kente getiren Bandırma Vapuru'nun birebir aynısı olan Bandırma Vapuru Müzesi'nin önünde 13 Eylül Salı günü 100 metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Etkinlik Milli Mücadele'nin son kurşununun 100. yılını temsilen 100 metrekare olarak açılan bayrağımızın Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır tarafından milli bisikletçi Levent Atıl'a teslim edilmesiyle başladı.

Milli bisikletçinin bayrağı teslim almasıyla başlayan yolculuk, Mili Mücadele güzergâhında bulunan Kastamonu, Bolu, Sakarya ve Bursa güzergahından sürüşüne devam etti ve 5. günün sonunda Milli Mücadelede son kurşunun atıldığı yer olan Bandırma Son Kurşun'a ulaştı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bisiklet Topluluğu ve 100 motosikletliden oluşan bir kafile tarafından ilçede bulunan 6. Ana Jet Üstü Komutanlığı karşısındaki kavşaktan karşılanan Milli Bisikletçi Atıl Üniversite Merkez Yerleşkesi'nde mola verdi. Dev bayrak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde üniversite öğrencileri tarafından görsel bir şölen eşliğinde açıldıktan sonra Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bisiklet Topluluğu ve 100 motosikletli kafile eşliğinde Son Kurşun heykeline çıkartıldı. 17 Eylül Cumartesi günü saat 12:00'de anıta çıkarılan dev bayrağı temsilen milli birliği temsil eden 1 metrekarelik bayrak milli bisikletçi Levent Atıl ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e takdim edildi. “İlk Adımdan Son Kurşuna Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu” etkinliği ile kazanılan kutlu zaferin coşkusunun yeniden yaşatılması hedeflendi.