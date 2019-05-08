“Kurumlararası Voleybol Turnuvası” sona erdi

Erdek'te, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “Erdek Kaymakamlığı Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası” sona erdi.

Erdek Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya ilçemiz kurumlarından 8 takım katıldı. Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü, Adliye, Emniyet, Jandarma, İlçe Tarım, Müftülük ve 112 Sağlık kurumlarının katıldığı turnuvada maçlar iki grup halinde lig usulü oynandı. Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, kurumlar arası düzenlenen voleybol turnuvası final maçını izleyerek dereceye giren takımlara kupalarına verdi.

Kaymakamlık ve 18 Eylül Ortaokulu takımlarının oynadığı final maçını 3-1'lik skorla 18 Eylül Ortaokulu takımı kazanarak birinci oldu. İkinciliği Kaymakamlık, üçüncülüğü İlçe Jandarma Komutanlığı, dördüncülüğü Müftülük takımları kazandı.