Kuş gözleminde Balıkesir dördüncü oldu

Türkiye'nin 43 ilinden kuş gözlemcilerinin alana çıkarak kuş gözlemi yaptıkları etkinlikte görülen kuşlar kayıt altına alındı. Kuş Gözlem Günü'nde ise Türkiye'de en fazla kuş gözlemi yapılan il sıralamasında birinci 168 türle Denizli, ikinci 163 türle Kayseri, üçüncü de 151 türle İstanbul oldu. Sıralamada Balıkesir 122 türle dördüncülüğü elde ederken, Balıkesirli kuş gözlemcileri Orkun ve Gökhan Çüngür gözlemledikleri 117 kuş türüyle kişisel sıralamada üçüncülüğü elde etti.

“Balıkesir ilk beşte yer aldı”

Trakor Kuş Gözlem Topluluğu'nun kurucusu ve sözcüsü Kenan Süleyman Çüngür, “İnanılmaz tür sayısıyla neredeyse bir günde Denizli'de görülebilecek 190 türe yakın sayının 168'ini görmüş olduk. Bu sayı ile 163 türlü Kayserili gözlemci kardeşlerimizin önünde 1. sırada tamamladık günü. İstanbul da 151 türle 3. oldu. Yine bizim ekipten diğer üyelerimizin katkısıyla Balıkesir 122 türle 4. oldu. Hatay Subaşı Kuş Gözlem Ekibi de 112 türle 5.'liği aldılar. Balıkesir'deki kuş gözlemcilerimiz Orhun ve Gökhan Çüngür ise 117'şer türle hem ülke genelinde en çok tür sayan 3. gözlemci oldular, hem de Balıkesir'i ilk beşe soktular" dedi.

Türkiye kuş gözlem sıralamasında 168 türle Denizli birinci, 163 türle Kayseri ikinci, 152 türle İstanbul üçüncü, 122 türle Balıkesir dördüncü, 112 türle Hatay beşinci, 109 türle Çorum altıncı, 102 türle Gaziantep yedinci, 99 türle Çanakkale sekizinci, 98 türle Van dokuzuncu ve 92 türle Samsun onuncu oldu.