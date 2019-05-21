Kuva-yi Milliye ateşi Ankara'ya taşındı

Balıkesir lisesi Keşşafları Kuva-yi Milliye ateşi Ankara'ya taşıdı. Keşşaflar Ankara'da Anır Kabri ziyaretleri vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Kuva-yi Milliye ateşinin yakıldığı Alaca Mescit önünden başlayan Karesi Bey, Osman Gazi, Orhan Gazi Türbeleri ile Bozüyük'te Türk Büyükleri Anıtı, Anıtkabir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ziyaretlerini gerçekleştirilen Balıkesir Lisesi Keşşafları, emanet aldıkları Türk bayrağı ve mektubu bakanlığa teslim ettiler. Keşşaflar gezi dönüşünde Balıkesir'de coşkuyla karşılandılar.

Milli Mücadelenin 100. Yılında ecdadımız tarafından Kuva-yi Milliye ateşinin yakıldığı Alaca Mescit önünden başlayan Balıkesir Lisesi Keşşaflarının ziyaret ve gezileri sona erdi. Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi organizasyonu ile Karesi Bey Türbesi'ni Karesi Belediye Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ'la birlikte ziyaret ederek Ankara yolculuğuna başlayan Balıkesir Lisesi Keşşafları ilk olarak Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerini ziyaret ettiler. Burada türbeler ve tarihi yapılar hakkında rehberlerden bilgiler alan ve tarihi alanları gezen Keşşaflar daha sonra Bilecik'in Bozöyük ilçe meydanında bulunan ‘Türk Büyükleri Anıtı'nı ziyaret ettiler.

Anıtkabir'de Keşşaflara ilgi büyük oldu

Ankara'da ise Anıtkabir'i ziyaret eden Keşşaflar yine burada rehberler eşliğinde bilgiler alarak Anıtkabir'i gezdiler. Anırkabir'de vatandaşların ve turistlerin büyük ilgisi ile karşılaşan Keşşaf Takımı, sık sık hatıra fotoğrafı çektirerek Keşşafların tarihi geçmişi hakkında bilgiler verdiler. Keşşaflar, Ankara'da Karesi Belediyesi organizasyonu ile ANKA Parkı'da gezdiler. Gönüllerince eğlenen Keşşaf Takımı son gün ise T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ziyarette bulundular. Bakan Yardımcısı Sinan Aksu tarafından ağırlanan Keşşaf Takımı ve Karesi Belediye Başkan Yardımcısı M. Baki Yarımdağ, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan imzalı mektubu okuyarak, Aksu'ya teslim ettiler. Yarımdağ, Aksu'ya Keşşaflar hakkında bilgilerde verirken, Balıkesir'de emanet edilen bayrağını da teslim etti. Yarımdağ ayrıca Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan tarafından gönderilen ve Karesi'nin tarihi yapılarının çizimlerinin yeraldığı tabloyu da hediye etti.

Aksu: “Gençlerimizin milli tarih ruhunu kazanmalarını istiyoruz”

Yardımdağ ve Keşşaflara ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Bakan Yardımcısı Aksu ise bakanlık olarak en önemli hedeflerinden birinin gençlere milli tarih ruhunu kazandırmak olduğunu söyledi. Balıkesir Lisesi'nin de bu konuda Keşşaf Takımı ile örnek bir okul olduğunu gösterdiğini ifade eden Aksu, “Sadece üniversiteye, hayata hazırlanmak değil, geleneğimizi, tarihimizi bilerek okuldan mezun olmak çok farklı bir şey. Bu konuda öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu şuuru sizlere verdikleri için Allah onlardan razı olsun. Balıkesir ülkemizin güzel bir köşesi. Güzelliklerle örülmüş bir şehir. İnsanı vatansever. Allah bu meziyetlerden ayırmasın. Balıkesir'in Milli Mücadele döneminde yaptıkları zaten aşikar. 1923 yılında Atatürk'ün Zağnospaşa Caminde meşhur bir hutbesi var. Okumayan arkadaşlar onu mutlaka okusunlar. Şuanda Atatürk'ü farklı şekilde göstermeye çalışanlar. Atatürk'ü maneviyata karşıymış gibi gösterilmesini sağlamak isteyenlere en güzel cevabı, o Cuma hutbesi de vermiştir” dedi.

Ziyaret sonunda bakanlık önünde Keşşaf Takımı tarafından halkoyunları gösterisi sunuldu. Ekip, Bakan Yardımcısı Sinan Aksu tarafından Balıkesir'e uğurlandı.

Orkan: “Kuva-Yİ Milliye ateşini yakan neslimizi unutmayalım”

Ankara programlarının sona ermesi ardından Balıkesir'e dönen Keşşaflar, belediye önünde Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, başkan yardımcısı, meclis üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Başkan Orkan, Başkan Yardımcısı Yarımdağ ve Keşşaflara tek tek teşekkür etti. Genç neslin her zaman önde olacağına inancının tam olduğunu söyleyen Başkan Orkan, “Baki başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bütün arkadaşlarımdan önemle rica ediyorum, herşeyle karşılaşabiliriz ülkemizde ama Kuva-yi Milliye ruhunu, ilk yakılan o ateşi, ilk ateşi yakan o neslimizi unutmayalım. Biz geçmişi unutmazsak, geleceğe de sağlam adımlar atarız” dedi.

Başkan Orkan'ın konuşması sonrası Keşşaflar, halkoyunları gösteri sunarken, karşılama töreni hatıra fotoğrafı çekimi ardından sona erdi.