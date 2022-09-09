Kuvâ-yi Milliye Meydanında tiyatro şenliği

Altıeylül Kurtuluş Festivali Balıkesirli vatandaşların yoğun ilgisiyle birlikte 5'inci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli eserinden uyarlan ve ilk defa büyük usta Nejat Uygur tarafından sahnelenen Süt Kardeşler, Süheyl&Behzat Uygur Tiyatrosu'nun muhteşem performansıyla Kuvâ-yi Milliye Meydanı'nda Balkesirliler ile buluştu ve Kuvâ-yi Milliye Meydanı'nda adım atacak yer kalmadı. Uygur kardeşlerin sahnelediği Süt Kardeşler isimli oyun kadrosunda ise Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm bulunuyor.

Fuar anıları canlandı

Balıkesir'e 1968-1969 yıllarında Balıkesir Fuarı için Nejat Usta ile ilk gelişleri olduğunu ifade eden Behzat Uygur, bu akşam da Altıeylül Belediyesi'nin düzenlediği Balıkesir Fuar günlerini anımsatan anlamlı ve güzel bir etkinlikte tekrar bir araya geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederken oyun sonunda sahneye çıkan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da “Bu sene 100'üncü yıl etkinliklerimiz dahilinde sizin de bahsettiğiniz gibi vatandaşlarımızın fuar anıları canlandı. Öyle anlaşılıyor ki Balıkesir Fuar'ı özleniyor. Bizler 100'üncü yılda bu işe güzel bir başlangıç verdik. Sizin için Balıkesir'in öneminin farkındayız, emin olun Balıkesirliler için de sizin öneminiz gerçekten farklı. Kuvâ-yi Milliye şehrinin başkenti olan Balıkesir'in kurtuluş etkinliklerinde davetimize icabet ederek bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyor, bütün vatandaşlarımıza da saygılarımızı sevgilerimizi sunuyoruz” dedi.