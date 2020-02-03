Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in de içinde bulunduğu bölge Çarşamba gününden itibaren fırtına, kuvvetli sağanak yağış, soğuk hava ve kar yağışının etkisi altına girecek.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın, Perşembe gününden itibaren ise soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Çarşamba günü bölge genelinde görülecek yağışların kuvvetli sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü soğuma ile birlikte yağışların Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre bölgenin Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bu yeni soğuk havanın etkisi ile bölgenin kuzey kesimlerinin yağışlı ve yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları 10-15 derece azalacak

Çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren önce Balkanlardan sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, bölge genelinde 10-15 C hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Kuvvetli lodos fırtınası ve ardından poyraz fırtınası

Rüzgarın, Çarşamba günü güney ve güneybatı yönlerinden lodos fırtına şeklinde saatte 70 ila 100 kilometre hızla eseceği, Perşembe günü ise kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlere dönerek fırtına şeklinde (70-90 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle Çarşamba günü soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edildi. Yağışlı sistemin bölgeyi 8 Şubat tarihinde terk etmesi bekleniyor.