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Kuyumcu'da yağmur duası yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanvekili Özgür Atik Kuyumcu köyünde yağmur hayrına katıldı.

Kırsal Kuyumcu mahallesinde, hayır yemeği düzenlenirken yağmur duası yapıldı.


İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Kuyumcu mahallesindeki hayra, Belediye Başkan Vekili Özgür Atik'de katıldı. Mahalle meydanında kadınların kazanlarla hazırladığı yemekler köy halkının yanı sıra, ilçe merkezi ve çevre mahallelerden gelen vatandaşlara dağıtıldı. Kuyumcu mahallesi muhtarı Tahsin Özdemir'in öncülüğünde yapılan hayır büyük ilgi gördü. Hayra katılan Başkanvekili Atik, köy meydanında yemek yapan kadınlarla sohbet ederken, zeytinde bereketli bir sezon diledi. Köy halkıyla birlikte hayır yemeğini yiyen Atik, muhtar Tahsin Özdemir ve hayırda emeği geçenlere teşekkür etti.

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