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Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarılarak doğal ortamına salındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarılarak doğal ortamına salındı.


Bandırma'nın Edincik Mahallesi Düzler mevkiinde bir köpeğin kuyuya düştüğü ihbarını alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine hareket etti. Ekipler su dolu kuyuya düştüğü tespit edilen köpeği uzun uğraşlar sonucunda düştüğü yerden çıkardı. Üşüdüğü ve acıktığı halinden belli olan köpeğin karnını doyuran itfaiye ekipleri, daha sonra köpeği doğal ortamına bıraktı.

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